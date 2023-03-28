Глава Минобороны Шойгу приехал в Челябинскую область

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу побывал с рабочим визитом в Челябинской и Кировской областях. Он проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые непосредственно задействованы в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции (СВО), сообщает Минобороны РФ. Предприятия наращивают производство отдельных образцов.

Глава военного ведомства проинспектировал работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции.

На предприятиях реализуются проекты по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда. «Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», - отметили в военном ведомстве.

По итогам работы Сергей Шойгу провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга России. Глава Минобороны поставил задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.