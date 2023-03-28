28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
Глава Минобороны Шойгу приехал в Челябинскую область
На Южном Урале наращивают производство продукции военного назначения
01.11.2022
Путин – о завершении призыва в рамках частичной мобилизации
28.10.2022
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации
26.10.2022
В России в ходе учений отработано нанесение ответного массированного ядерного удара
21.10.2022
Памятник погибшим в СВО южноуральцам установят на Аллее Героев в Чебаркуле
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023