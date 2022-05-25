Главой МЧС России назначен генерал-майор Александр Куренков

Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий назначен 49-летний генерал-майор Александр Куренков. Ранее он служил в ФСБ, Федеральной службе охраны (ФСО) и Росгвардии.

Соответствующий Указ о назначении подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом «д1» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», - говорится в Указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 25 мая 2022 года.

Чуть ранее, утром 25 мая, Совет Федерации ФС РФ единогласно поддержал представленную главой государства кандидатуру Куренкова для назначения на должность главы МЧС России.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в среду лично представит Куренкова коллегии министерства.

Напомним, предыдущий глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб восьмого сентября 2021 года во время арктических учений в Норильске, спасая Александра Мельника. Временно обязанности главы ведомства выполнял первый замминистра Александр Чуприян.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Куренков родился второго июня 1972 года в Московской области. В 1998 году окончил Московскую государственную академию физической культуры, в 204 году - Московский психолого-социальный институт.

С 1995 по 1999 годы работал преподавателем физической культуры в школе № 312 Москвы.

В 1999 году поступил на службу в органы государственной безопасности, с 1999 по 2002 годы работал на различных должностях в ФСБ России.

С 2002 по 2021 годы служил в Федеральной службе охраны. В 2021-2022 годы занимал должность помощника, затем заместителя директора Росгвардии.

25 мая 2022 года Указом президента РФ назначен Министром РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.