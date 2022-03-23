Госдума может отложить срок завершения эксперимента по квотированию выбросов

Сегодня, 23 марта, депутаты Госдумы России рассмотрят поправки, которые могут затормозить эксперимент по квотированию загрязняющих веществ, об этом сообщили активисты движения «Воздух Челябинска» в соцсетях. Законопроектом предлагается отложить и другие экологические инициативы в условиях санкционного давления, передаёт «Интерфакс».

Так, например, срок завершения эксперимента по квотированию загрязняющих веществ может быть сдвинут на два года: с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года. Сейчас в пилотном проекте участвуют 12 городов: помимо Челябинска, это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец и Чита. Итогом эксперимента, согласно федеральному проекту «Чистый воздух», должно было стать сокращение выбросов загрязняющих веществ на 20% к 2024 году.

Как считает правительство, перенести сроки реализации экологических инициатив необходимо в тех случаях, когда они содержат «наиболее обременительные обязательные требования, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду технологических ограничений».

Челябинские эко-активисты считают, что отмена проверок и перенос сроков воплощения федерального проекта «Чистый воздух» может привести к дополнительным заболеваниям и смертям для жителей Челябинска. Об этом общественники написали в группе «Челябинск, дыши!» во Вконтакте. Они сообщили, что движение «Воздух Челябинска» направило в Госдуму обращение, в котором заявило о недопущении подвергать здоровье граждан Челябинска дополнительным рискам от выбросов промышленных предприятий. Свою позицию по принимаемым поправкам выразили также эко-активисты Рязани, Тольятти и других городов.