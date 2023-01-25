"Как закалялась сталь" и "Брестскую крепость" включат в школьную программу

В школьную программу вернут роман Николая Островского «Как закалялась сталь», повесть «Брестская крепость» Сергея Смирнова и ряд других произведений советской классики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

"Все эти произведения формируют общественное историческое сознание целых поколений. Мы утвердили ФООП (федеральные основные общеобразовательные программы - прим. ТАСС) и в них уже включили и "Молодую гвардию" Александра Фадеева, и прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Ю. В. Бондарева "Горячий снег" и К. М. Симонова "Сын артиллериста", и роман-эпопею М. А. Шолохова "Тихий Дон" и другие произведения. Эту работу продолжим. Включим в программу роман Н. А. Островского "Как закалялась сталь", рассказ А. Н. Толстого "Русский характер", повесть С. С. Смирнова "Брестская крепость". Считаю это очень правильным предложением", - сказал Кравцов.