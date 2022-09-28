В Еткульском районе открылась юбилейная логопедическая группа

В День дошкольного работника вчера, 27 сентября, в детском саду «Радуга» села Еткуль (Челябинская область) торжественно открылась логопедическая группа. Как оказалось, эта группа в районе пятая – юбилейная.

На церемонии открытия по уже сложившейся традиции присутствовали глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков, заместитель главы Галина Ямгурова, начальник управления образования Лариса Уварина, глава Еманжелинского сельского поселения Антон Костромитин, старший инспектор по дошкольному образованию Татьяна Ращектаева, социальные партнеры дошкольного учреждения.

На территории детского сада гостей встретили сказочные герои: Лунтик, баба Капа, кот Леопольд, которые задали мероприятию праздничную атмосферу. Для того, чтобы попасть в здание, нужно было разгадать ребусы, проговорить скороговорки и чистоговорки.

В музыкальном зале были оформлены фотозоны, где приглашенные сделали сюжетные фотографии и оставили добрые слова в Книге пожеланий. Право разрезать ленту было представлено главе района Юрию Кузьменкову, начальнику Управления образования Ларисе Увариной и воспитаннику детского сада Владу Берсеневу.

Заведующая детского сада Юлия Дюрягина провела для гостей экскурсию по обновленной группе. Все присутствующие обратили внимание на современное, функциональное оснащение, уютно оформленные тематические уголки. Воспитанники подготовили музыкальное выступление, а воспитатель Людмила Дикарева продемонстрировала фрагмент образовательной деятельности, по окончании которого все получили заряд положительных эмоций и памятные подарки.

Напомним, группа открыта за счет средств областного и местного бюджетов в рамках государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Средства были потрачены на приобретение мебели для группы, интерактивной доски и проектора, дидактических материалов и пособий для занятий с детьми. Общая сумма денежных средств составила более 450 тысяч рублей.