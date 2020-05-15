Детсады в Челябинской области продолжают работу в режиме дежурных групп

Детские сады в Челябинской области пока продолжат работу в режиме дежурных групп.

«Детские сады продолжают работу в режиме дежурных групп. Новые дежурные группы открываются каждый день», - сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 15 мая.

По состоянию на 14 мая детские сады региона посетили 12 процентов дошколят.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении образования Челябинска, на сегодня в областном центре функционируют 990 дежурных групп, которые посещают девять тысяч 975 детей.

Неделю назад в дошкольных учреждениях Челябинска было открыто почти в два раза меньше групп – 544, которые посещали пять тысяч 232 ребенка. При этом соблюдаются рекомендации минобрнауки региона о количестве детей в одной группе – не более 12 человек.

Всего в областном центре функционирует 236 детсадов, которые до введения всех ограничений посещали порядка 80 тысяч ребятишек.

По состоянию на 14 мая открыты все детсады города. В управлении образования уточнили, некоторые детские сады размещаются сразу в нескольких зданиях. Иногда открыты не все здания одного детсада.