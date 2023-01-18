Казахстан ограничил безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран ЕАЭС

Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза, как сообщило ТАСС.

Разрешенный срок заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.



Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана не было. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в Казахстане, они могли выехать из страны и снова въехать, чтобы счет дней пребывания начался заново.