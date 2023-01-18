Казахстан ограничил безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран ЕАЭС

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Денежное довольствие начала получать семья летчика, служившего на Шагольской авиабазе при содейст
Спецоперация на Украине
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18.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.01.2023

Ватерпольная «Уралочка» набирает ход
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области за первую рабочую неделю 2023 года подорожала половина социально значимых п
18.01.2023

В Челябинской области за первую рабочую неделю подорожали семь социально значимых продуктов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В общежитии медицинского колледжа Кыштыма (Челябинская область) в связи с низкими температурами в
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.01.2023

В Варненском районе в сгоревшем доме обнаружены два трупа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2023

Экс-заместителю министра строительства и инфраструктуры Белавкину не удалось выйти на свободу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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18.01.2023

Приставы выселили из общежития вуза экс-сотрудницу и ее незаконопослушного сына
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2023

За весь период пандемии переболело ковидом более 397 тысяч южноуральцев
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18.01.2023

Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара
ограничение безвизового пребывания
Казахстан
страны ЕАЭС
Федерация
18.01.2023 11:35

Казахстан ограничил безвизовое пребывание на своей территории для граждан стран ЕАЭС

Власти Казахстана внесли изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза, как сообщило ТАСС.

Разрешенный срок заканчивается по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничения в 180 дней со дня пересечения государственной границы Казахстана не было. Когда заканчивался разрешенный срок пребывания в Казахстане, они могли выехать из страны и снова въехать, чтобы счет дней пребывания начался заново.

ограничение безвизового пребывания
Казахстан
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области продолжают выявлять случаи заболевания жителей вирусным гепатитом А. Специа
18.01.2023

В Челябинской области продолжают выявлять случаи заражения гепатитом А
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области за первую рабочую неделю 2023 года подорожала половина социально значимых п
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В общежитии медицинского колледжа Кыштыма (Челябинская область) в связи с низкими температурами в
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18.01.2023 12:02

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18.01.2023 11:39

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18.01.2023 11:35

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18.01.2023 11:19

Экс-директор челябинского МУПа останется в СИЗО

18.01.2023 11:01

Челябинские таможенники передали социальным центрам 40 тонн сахара

18.01.2023 10:53

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