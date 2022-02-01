Каждому – по гектару: в России стартовала программа по заселению Арктики

Россияне могут бесплатно получить участок земли в арктических регионах. Приём заявок на участие в программе «Гектар в Арктике» начался сегодня, 1 февраля. Об этом сообщает Минвостокразвития.

Территории, которые россиянам предстоит освоить, определяли с учётом наличия инфраструктуры, подчеркивают в ведомстве.

«С 1 февраля 2022 года граждане России вправе безвозмездно получить земельный участок площадью 1 га в арктических регионах — Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми, Архангельской области. Для граждан — участников программы безвозмездного предоставления земли предусмотрены различные меры государственной поддержки. Предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу», — рассказали в министерстве.

Подать можно индивидуальную или коллективную заявку (до 10 человек). Помимо россиян, правом на земельный участок в Арктической зоне могут воспользоваться проживающие за рубежом участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

Наиболее перспективными территориями в министерстве считают Карелию и Мурманскую область – эти регионы имеют большой потенциал для развития экологического туризма.

«Это дополнительная возможность для людей пустить корни, построить дом, реализовать мечту о своем бизнесе. Здесь есть места для экологичного отдыха - например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу», - рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Выбрать участок можно через онлайн-сервис портала гектарварктике.рф. Гражданин при этом сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. После одобрения заявки земельный участок переходит в безвозмездное пользование, оформить его в собственность или аренду можно будет через 5 лет. Для этого необходимо будет обратиться в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.