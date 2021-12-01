Каждый второй россиянин - за референдум по введению QR-кодов

Россияне хотят, чтобы вопрос введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 решался на референдуме по примеру Швейцарии, где большинство граждан проголосовало «за». В России же, судя по опросу, голосовать будут против.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Лишь 22% россиян хотят оставить вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса на усмотрение властей. 51% россиян считает, что подобное решение должно быть принято по итогам референдума. При этом против ввода QR-кодов будут голосовать в 2 раза чаще, чем за них (48 и 24% соответственно).

Чем старше респонденты, тем чаще они готовы полагаться на волю властей, и сторонников введения QR-кодов среди них чуть больше, впрочем, большинство все же против. Аналогичные тенденции наблюдаются и с увеличением уровня дохода опрошенных.



Антипрививочники чаще выступали за референдум, где в большинстве своем планируют голосовать против ввода QR-кодов. Среди привитых от COVID-19 сторонников референдума больше, чем тех, кто готов полагаться на волю властей, а вот за и против введения QR-кодов голоса распределились примерно поровну (33 и 36% соответственно).



Ранее SuperJob выяснил, в каких мегаполисах чаще всего требуют сертификат о вакцинации при трудоустройстве.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 352

Время проведения: 29—30 ноября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов