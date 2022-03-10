Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти. Об этом сообщил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, передаёт «Интерфакс». Он добавил, что Россия намерена искать поставщиков в Турции, Индии и других странах.

«Мы дали поручение, чтобы сама авиакомпания определяла, где у неё есть возможности получить эти запчасти. Насколько я знаю, такая информация прошла, что обратились в Китай, например, - и китайцы отказали», - сообщил Кудинов на конференции MRO Russia & CIS.

Представитель Росавиации отметил, что авиаперевозчики сами должны будут договариваться с поставщиками, а ведомство будет помогать легализовать закупаемые запчасти.

Напомним, что 26 февраля Евросоюз ввёл санкции в ответ на проведение Россией военной спецоперации на Украине. В числе прочих ограничений ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолётов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими авиакомпаниями.

Накануне, 9 марта, в Минпромторге пообещали увеличить производство лайнеров Sukhoi Superjet 100 до 40 самолетов в год. Также глава ведомства Денис Мантуров поручил обеспечить сертификацию российского двигателя ПД-8, который должен заменить французско-российский SaM-146 в ближайшие 12-14 месяцев. Ранее сертифицировать ПД-8 планировалось в 2023 году.