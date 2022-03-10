10.03.2022
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти
10.03.2022
В Магнитогорске будут судить аферистов, которые обманывали людей с помощью фейкового сайта банка
10.03.2022
В Челябинске состоялось заседание Совета при президенте Российской Федерации по кодификации
10.03.2022
В погоне за «легкими» деньгами жительница Миасса лишилась пяти с половиной миллионов рублей
10.03.2022
Челябинск нуждается в «охотниках за головами»
10.03.2022
Россия выходит из Совета Европы
Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиазапчасти
10.03.2022
Россия выходит из Совета Европы
10.03.2022
Почта России трудоустроит беженцев
10.03.2022
Власти Челябинской области выразили соболезнование родным погибшего на Украине Данила Василенко
10.03.2022
Минобороны РФ: США финансировало разработку на Украине смертоносных патогенов
В военном городке Чебаркуля охранять правопорядок полицейским помогут военные
10.03.2022
Южноуральцы жалуются на резкий рост цен на ряд продуктов и товаров
09.03.2022
Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают пройти углубленную диспансеризацию
09.03.2022
В России вводятся новые детские пособия
08.03.2022
Жительниц Челябинской области поздравляют с Международным женским днём
07.03.2022