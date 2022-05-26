26.05.2022
Общественный транспорт на северо-западе Челябинска изменит маршруты
26.05.2022
Российские ИТ-компании временно освободят от налога на прибыль
26.05.2022
В челябинском театре драмы открылась «денежная» выставка
26.05.2022
Уровень коллективного иммунитета снижается, а регионы перестали заказывать вакцины от ковида
26.05.2022
Бывший контрактник из Челябинской области признан должником минобороны РФ
26.05.2022
В Челябинской области завершилась Универсиада вузов
Ключевая ставка снижена до 11% годовых
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022