Ключевая ставка снижена до 11% годовых

Банк России снизил ключевую ставку еще на 300 базисных пунктов (три процентных пункта) - до 11%. При этом Центробанк не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании.

«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 базисных пунктов, до 11% годовых», - сообщает пресс-служба регулятора.

Напомним, с 28 февраля 2022 года размер ключевой ставки находился на рекордном уровне в 20%. С 11 апреля 2022 года решением Центробанка ключевая ставка была снижена на 300 базисных пунктов, до 17% годовых, с 29 апреля еще на три процентных пункта – до 14% годовых.

ЦБ отметил, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен.

«Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», - отметил регулятор.

Годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, однако, по оценке на 20 мая, замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее апрельского прогноза Банка России.

Продолжается приток средств на срочные рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. «Это ограничивает проинфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий», - уточнили в ЦБ.

Остаются сложными внешние условия для российской экономики, несколько снизились риски для финансовой стабильности, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала.

Центробанк допускает дальнейшее снижение ключевой ставки в 2022 году. Решение будет приниматься, в том числе, и с учетом фактической и ожидаемой инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 2022 года.