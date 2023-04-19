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Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие

Сегодня, 19 апреля, исполняется 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР — самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-розыскной деятельности. Более двадцати челябинских чекистов, ушедших на фронт, пополнили ряды контрразведчиков «Смерша».

За три года своей деятельности «Смерш» вписал в историю отечественных органов государственной безопасности одну из самых славных и героических страниц. 

есной 1943 года после победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом военная контрразведка так же, как и армия, перехватила стратегическую инициативу. Возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Сложилась система сбора оперативных данных о немецких разведывательных органах, наладилась зафронтовая работа по проникновению в спецорганы врага на оккупированных территориях.  

Решение о создании новой спецслужбы и её организационных формах принял лично Иосиф Сталин, он же предложил название «смерть шпионам». 

В постановлении Совета народных комиссаров СССР были определены главные задачи, которые возлагались на «Смерш»:

- борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждения Красной Армии;

- борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии;

- принятие необходимых агентурно-оперативных и иных мер к созданию на фронтах условий, исключающих безнаказанность прохода агентуры противника через линию фронта;

- борьба с предательством и изменой Родине;

- борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;

- проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника;

- выполнение специальных заданий Народного Комиссара обороны.

Результаты не заставили себя долго ждать. Только в июне – июле 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В 1943 году ГУКР «Смерш» предотвратило теракт в отношении будущих маршалов Победы Рокоссовского и Говорова, в 1944 году – в отношении Сталина.

Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч шпионов, три с половиной тысячи диверсантов и шесть тысяч террористов. Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути, это была «Большая игра». Масштабы организованной «Смершем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире.  В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп. Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.

Важная роль отводилась ведению фильтрационной работы, которая требовала от сотрудников органов «Смерш» высочайшего профессионализма. За годы войны через «сито» фильтрации прошло более 10 миллионов человек, был поставлен надёжный заслон вражеским шпионам.Но главным итогом явилось то, что миллионам советских людей было возвращено честное имя. В Красную армию и запасные части только с сентября 1944 по июнь 1945 года было направлено около 1млн 200 тысяч бывших военнопленных.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, более двадцати челябинских чекистов, ушедших на фронт, пополнили ряды контрразведчиков «Смерша». Среди них оперуполномоченный Златоустовского городского отдела НКВД, оперуполномоченный контрразведки «Смерш» по 14-й и 53-й армиям Бондюгов Иван Федорович. Умер от ран в Челябинске 23 мая 1944 года.

Оперуполномоченный Бродоколмакского райотдела МГБ СССР по Челябинской области Бубликов Николай Степанович проходил службу в составе отделов контрразведки «Смерш» Приволжского военного округа, Карельского, 2 Белорусского фронтов, Северной группы войск.

Старший оперуполномоченный Троицкого горотдела МГБ СССР по Челябинской области Абрамов Петр Михайлович служил в составе отделов контрразведки «Смерш» Беломорской Военной флотилии, Новоземельской военной морской базы, Карской военно-морской базы.

Многие из челябинских контрразведчиков, сражавшихся за Победу в подразделениях «Смерш», награждены высокими государственными наградами – орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу».

УФСБ по Челябинской области
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17.04.2023 12:43

Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают

17.04.2023 12:34

«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД

17.04.2023 12:30

Стоит ли челябинцам идти в отпуск в мае?

17.04.2023 12:04

Жители Челябинска останутся без горячей воды и отопления

17.04.2023 11:52

Алексей Лошкин привез на передовую помощь участникам СВО

17.04.2023 11:47

В Карнеги-холле в Нью-Йорке состоится американская премьера уроженки Челябинска

17.04.2023 11:43

Челябинцев предупредили об увеличении штрафов за нарушение противопожарного режима

17.04.2023 11:37

Проект «Красота в тебе» преобразил жительницу Златоуста

17.04.2023 11:16

Очередная партия нелегальных мигрантов будет депортирована из Челябинска

17.04.2023 11:07

Грамотой Президентского полка награждён главный режиссёр «Омнибуса»

17.04.2023 11:01

Котова: Понять не могу, почему подрядчики продолжают на помывку дорог выпускать пылесосы без воды

17.04.2023 10:50

Подготовка загородных детских лагерей к приему юных челябинцев идет по плану

17.04.2023 10:47

В Челябинске начинаются репетиции парада Победы

17.04.2023 10:44

Алексей Текслер озвучил предложения по дальнейшему экономическому развитию

17.04.2023 10:12

Нацпарк «Зигальга» временно закрыли для туристов

17.04.2023 09:56

Жители Сосновского района, оставшиеся без воды в выходные, просят пересчитать им плату

17.04.2023 09:32

У православных началась Светлая Пасхальная Седмица

17.04.2023 09:00

Исправительные учреждения Челябинской области отметили Светлое Христово Воскресение

16.04.2023 22:09

Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 10.04.2023 по 16.04.2023)

16.04.2023 19:31

В понедельник в Челябинской области - ясно и ветрено, без осадков

16.04.2023 19:20

Анонсы событий и мероприятий на 17 апреля (18+)

16.04.2023 12:45

Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев

16.04.2023 05:46

В кафедральном соборе Челябинска состоялось Пасхальное Богослужение

16.04.2023 05:23

Благодатный огонь доставлен в Челябинскую область

16.04.2023 04:46

Челябинская область помогает в восстановлении храма в подшефной Волновахе

15.04.2023 22:30

Жители микрорайонов под Челябинском, вновь оставшиеся без воды, обратились к губернатору

15.04.2023 21:46

Арестован седьмой фигурант уголовного дела об убийстве подростка в Челябинске

15.04.2023 20:47

Нелегальные мигранты заплатят почти миллион рублей за нарушение российского законодательства

15.04.2023 20:45

В воскресенье в Челябинске и Магнитогорске пройдут пасхальные мероприятия (АФИША)

15.04.2023 16:57

Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района

15.04.2023 15:37

Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства

15.04.2023 15:10

Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было

15.04.2023 14:39

Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся

15.04.2023 14:27

Жители Западного проведут пасхальные выходные без воды

15.04.2023 11:46

В Пасху православные южноуральцы смогут получить частицу Благодатного огня из Иерусалима

15.04.2023 11:40

Долгожданный ремонт улицы Рождественского