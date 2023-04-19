Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие

Сегодня, 19 апреля, исполняется 80 лет со дня создания Главного управления контрразведки «Смерш» Народного комиссариата обороны СССР — самой эффективной спецслужбы Второй мировой войны, не имевшей себе равных по размаху и интенсивности оперативно-розыскной деятельности. Более двадцати челябинских чекистов, ушедших на фронт, пополнили ряды контрразведчиков «Смерша».

За три года своей деятельности «Смерш» вписал в историю отечественных органов государственной безопасности одну из самых славных и героических страниц.

есной 1943 года после победы советских войск под Москвой, а затем и под Сталинградом военная контрразведка так же, как и армия, перехватила стратегическую инициативу. Возросла наступательность особых отделов НКВД СССР в борьбе со спецслужбами противника. Сложилась система сбора оперативных данных о немецких разведывательных органах, наладилась зафронтовая работа по проникновению в спецорганы врага на оккупированных территориях.

Решение о создании новой спецслужбы и её организационных формах принял лично Иосиф Сталин, он же предложил название «смерть шпионам».

В постановлении Совета народных комиссаров СССР были определены главные задачи, которые возлагались на «Смерш»:

- борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью иностранных разведок в частях и учреждения Красной Армии;

- борьба с антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной Армии;

- принятие необходимых агентурно-оперативных и иных мер к созданию на фронтах условий, исключающих безнаказанность прохода агентуры противника через линию фронта;

- борьба с предательством и изменой Родине;

- борьба с дезертирством и членовредительством на фронтах;

- проверка военнослужащих и других лиц, бывших в плену и окружении противника;

- выполнение специальных заданий Народного Комиссара обороны.

Результаты не заставили себя долго ждать. Только в июне – июле 1943 года контрразведчики Центрального фронта обезвредили 15 разведывательно-диверсионных групп противника. В 1943 году ГУКР «Смерш» предотвратило теракт в отношении будущих маршалов Победы Рокоссовского и Говорова, в 1944 году – в отношении Сталина.

Всего за годы войны обезврежено более 30 тысяч шпионов, три с половиной тысячи диверсантов и шесть тысяч террористов. Ни один стратегический план советского командования в годы войны не стал достоянием немцев. Армия и флот были надёжно ограждены от подрывной деятельности спецслужб нацистской Германии и ее союзников.

Совместно с Генеральным штабом Красной Армии органами «Смерш» была создана действенная система дезинформирования противника. По сути, это была «Большая игра». Масштабы организованной «Смершем» «войны в эфире» не имеют аналогов в мире. В ходе радиоигр военные контрразведчики срывали агентурные акции абвера по ведению разведки в прифронтовой полосе и промышленных районах Урала и Сибири. Перехватывали информацию о попытках немецкой разведки создать в тыловых районах СССР очаги сопротивления из уголовников и националистов. Арестовывали заброшенных в тыл немецких парашютистов, от лица которых долгие месяцы передавали в Германию радиограммы об успехах несуществующих боевых групп. Раз за разом заставляли «хозяев» перебрасывать через линию фронта радиоаппаратуру, оружие и боеприпасы, пополнять якобы редеющий состав «повстанцев» свежими силами – выпускниками разведшкол и офицерами абвера.

Важная роль отводилась ведению фильтрационной работы, которая требовала от сотрудников органов «Смерш» высочайшего профессионализма. За годы войны через «сито» фильтрации прошло более 10 миллионов человек, был поставлен надёжный заслон вражеским шпионам.Но главным итогом явилось то, что миллионам советских людей было возвращено честное имя. В Красную армию и запасные части только с сентября 1944 по июнь 1945 года было направлено около 1млн 200 тысяч бывших военнопленных.

Как сообщили в УФСБ по Челябинской области, более двадцати челябинских чекистов, ушедших на фронт, пополнили ряды контрразведчиков «Смерша». Среди них оперуполномоченный Златоустовского городского отдела НКВД, оперуполномоченный контрразведки «Смерш» по 14-й и 53-й армиям Бондюгов Иван Федорович. Умер от ран в Челябинске 23 мая 1944 года.

Оперуполномоченный Бродоколмакского райотдела МГБ СССР по Челябинской области Бубликов Николай Степанович проходил службу в составе отделов контрразведки «Смерш» Приволжского военного округа, Карельского, 2 Белорусского фронтов, Северной группы войск.

Старший оперуполномоченный Троицкого горотдела МГБ СССР по Челябинской области Абрамов Петр Михайлович служил в составе отделов контрразведки «Смерш» Беломорской Военной флотилии, Новоземельской военной морской базы, Карской военно-морской базы.

Многие из челябинских контрразведчиков, сражавшихся за Победу в подразделениях «Смерш», награждены высокими государственными наградами – орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За отвагу».