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Крах рубля приведет к росту цен на лекарства и одежду

Федерация
Сегодня, 13:02

В России прогнозируют рост стоимости товаров практически во всех секторах. Причиной повышения цен станет обвал рубля и коронавирус, пишут сегодня, 11 марта, Известия.

Опрошенные изданием эксперты предсказывают взлет стоимости фармацевтических препаратов до 30%. Примерно на столько же подорожают одежда, обувь и детские игрушки. На треть возрастут цены на товары из Китая и бытовую технику. Не исключено подорожание услуг ЖКХ и проезда в транспорте.

Автобренды не останутся в стороне и возможно повысят цены на 6-10%. Скачок в стоимости будет касаться всех машин, включая и популярную отечественную марку Lada.

В том случае, если рубль укрепится на текущем уровне, то ценник на жилье взлетит на 10-15%. Сначала подорожают новостройки, затем вторичное жилье.

Рост годовой инфляции начнется раньше обычного. В конце марта она ожидается в районе 2,3-2,4%, более точный прогноз появится в апреле. На 20202 год инфляция планировалась в пределах 3 %, но этот прогноз составлялся в сентябре прошлого года.

Эксперты сошлись во мнении, что рост цен не будет резким, а товары будут дорожать постепенно.

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