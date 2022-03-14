Кто может обратиться за «кредитными каникулами»

Правительство Российской Федерации определило параметры займов, по которым граждане имеют право обращаться в банки за предоставлением «кредитных каникул». Решение принято в рамках комплекса мер поддержки граждан и бизнеса в условиях внешних санкций.

Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правительства.

«Кредитные каникулы» распространяются на займы, выданные до первого марта 2022 года.

Максимальный размер кредита (займа), по которому заемщик вправе обратиться с требованием к кредитору об изменении условий кредитного договора (договора займа), по потребительским кредитам составляет:

- 300 тысяч рублей для физлиц;

- 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей;

- 100 тысяч рублей по кредитным картам;

- 700 тысяч рублей по автокредитам.

По ипотечным кредитам лимит составляет:

- шесть миллионов рублей для Москвы;

- четыре миллиона рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа;

- три миллиона рублей для остальных регионов России.

По условиям программы заёмщики имеют право обратиться за «кредитными каникулами» до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев.