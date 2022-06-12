Луганская народная республика отмечает День России

В этом году ЛНР впервые отмечает День России в статусе признанного государства. Для республики этот день знаменателен, так как на протяжении восьми лет ЛНР стоит на передовой позиции борьбы с фашизмом и национализмом. Все эти года молодая республика отстаивает право говорить на том языке, котором она хочет, и праздновать те праздники, которые желает.

- Россия уникальная страна с богатым духовным и культурным наследием, на территории которой сосредоточено множество народов и религий, которые объединены любовью к своей большой родине и уважением друг к другу, - подчеркнул глава республики Леонид Пасечник. - Лично хочу выразить благодарность президенту Владимир Владимировичу Путину и народу России за ту помощь которую они оказывают все эти годы. Особая признательность военнослужащим российской армии которые, не жалея сил, здоровья а зачастую и своей жизни, вместе с подразделениями народной милиции ЛНР выполняют свой долг и очищают нашу землю от украинского фашизма и национализма.

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- Мне особенно приятно находится в ЛНР, есть такая традиция проводить акцию «Мы Граждане России». Эта акция нацелена на популиризацию символов России. Сегодня 12 наиболее отличившиеся в учёбе и спорте молодых людей получили паспорта граждан РФ, и для меня большая честь сказать им слова напутствия, - обратился к луганчанам председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.