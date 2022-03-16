Мединский: Украина согласна на демилитаризацию по шведскому типу

Киев предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства с собственной армией. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передаёт ТАСС.

«Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», - уточнил Мединский.

Глава российской делегации напомнил, что нейтральный статус Украина имеет и сейчас. Нейтралитет республики записан в Декларации о суверенитете Украины и был условием её выхода из состава Советского Союза.

По словам Владимира Мединского, на переговорах также обсуждаются статус Крыма и Донбасса, ряд гуманитарных вопросов, в том числе права русскоязычного населения и положение русского языка, а также денацификация Украины.

«Тема денацификации и ужесточения наказания, правоприменения, в первую очередь, наказаний за героизацию нацизма, неонацизма, экстремизма на их основе по-прежнему является важным пунктов в повестке», - добавил глава российской переговорной делегации.