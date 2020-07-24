Медосмотры водителей такси и автобусов предложили проводить виртуально

Минздрав РФ выступил с инициативой проведения заочного контроля опьянения и состояния здоровья водителей такси, автобусов и другого транспорта. В ведомстве уверены, что медосмотры можно доверить приборам и проводить их удаленно. Однако, в законопроекте не прописано, какие приборы будут аттестованы, а пока под формулировку подходят даже смарт-часы.

Поправки предлагается внести в Трудовой кодекс и закон об “Основах охраны здоровья граждан в РФ”, сообщают “Известия”. Новведения предусматривают обязательные медосмотры водителей в начале и в конце дня с использованием техсредств. Под последними понимаются медицинские изделия с дистанционной передачей информации и удаленным контролем за состоянием здоровья работников.

В тексте документа прописано, что особенности использования технических средств будут прописаны в отдельных актах. А введение удаленных медосмотров не отменяет прохождение очных обследований.