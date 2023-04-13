13.04.2023
На улице Свободы в Челябинске полным ходом благоустраивают новую пешеходную зону
13.04.2023
На Челябинском цинковом заводе наградили уполномоченных по охране труда
13.04.2023
Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи
13.04.2023
"Связка однозначная". Ветеран "Альфы" об организаторах убийства Татарского
13.04.2023
Новейшие материалы ЮУрГУ успешно прошли испытания в Курчатовском институте
13.04.2023
В Пасху южноуральские полицейские будут переведены на усиленный режим несения службы
Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи
12.04.2023
Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане
07.03.2023
Папы Челябинской области чаще других уральцев будут дарить дочкам умные часы на 8 Марта
11.01.2023
Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники
27.12.2022
Мобильные привычки жителей Челябинской области изменились в 2022 году
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023