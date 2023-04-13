Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) исключило из санкционных ограничений на МегаФон оказание услуг связи.

Соответствующая лицензия опубликована на сайте регулятора под номером 65 (GL 65). Она разрешает МегаФону оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами, услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.

Как отмечает пресс-служба оператора, выпущенная после объявления включения компании в санкционный список лицензия OFAC говорит о том, что действия ограничений со стороны США не распространяются в адрес МегаФона на любые услуги в области обеспечения связи и расчетов за них.

Это говорит о том, что прямого существенного влияния на бизнес компании, ее абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не имеет.

При этом в МегаФоне по-прежнему считают сам факт внесения компании в «черный» список необоснованным и нелогичным, а также намерены его оспаривать. Сейчас компания активно информирует всех партнеров о том, что основной род деятельности не является подсанкционным, и предоставляет все необходимые разъяснения и документы.