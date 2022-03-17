Минобрнауки России поддержал предложение о признании дипломов ДНР и ЛНР

Россия может признать учёные степени и дипломы вузов ДНР и ЛНР. Об этом сегодня, 17 марта, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передаёт ТАСС. С соответствующей инициативой ранее выступила партия «Единая Россия».

«Партия «Единая Россия» вышла с предложением о признании дипломов, учёных степеней и ученых званий Донецкой и Луганской народных республик на территории РФ. Мы поддерживаем это предложение и подготовили проект соответствующего межправительственного соглашения, которое может быть подписано в самое ближайшее время», - заявил Фальков.​​​​​​

По словам министра, выпускники школ ДНР и ЛНР уже в этом году смогут беспрепятственно поступить в российские университеты. Для этого внесли изменения в законодательство. Кроме того, для иностранных студентов увеличена квота на бюджетные места - с 5 до 23 тысяч человек.

Валерий Фальков добавил, что ведомство оказывает поддержку тем российским студентам, которые захотели перевестись из зарубежных вузов в отечественные университеты. Заявления о переводе подали 167 учащихся.