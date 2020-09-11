Минпромторг высказался по поводу двойных ценников в магазинах
Введение двойных ценников в российских магазинах нецелесообразно, так как может создать неудобства для покупателей. Об этом заявил Минпромторг, комментируя инициативу Союза потребителей.
В ведомстве уверены, что двойные ценники приведут к перегруженности и лишней информации. Продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места. В результате это приведет к неудобствам, цитирует RT сообщение министерства.
В инициативой о двойных ценниках выступил Союз потребителей, предложивший указывать и стоимость упаковки, и стоимость в единице веса или объема. Например, в 1 кг или 1 л.
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