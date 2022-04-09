Минюст РФ и минюст ЛНР договорились о сотрудничестве

Сегодня, девятого апреля, в Луганске в Доме правительства глава ЛНР Леонид Пасечник и замминистра юстиции РФ Али Алханов обсудили вопросы, касающиеся взаимного сотрудничества, передает собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

Леонид Иванович подчеркнул, что на протяжении восьми лет республика начинала с нуля создавать свое законодательство, опираясь на законодательную базу РФ. В свою очередь Али Дадашевич передал главе ЛНР наилучшие пожелания министра юстиции РФ Константина Чуйченко с пожеланиями процветания республике:

"Мы желаем мира, добра и достатка жителям республики, развития и процветания, и абсолютно уверены, что так и будет. А со стороны РФ республике будет оказана всесторонняя поддержка. Вторая часть моей миссии - представление вам соглашения о сотрудничестве между ЛНР и минюстом РФ в сфере юстиции. Мы также привезли для вашего минюста документы по оказанию конкретной практической и методической помощи".