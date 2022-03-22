22.03.2022
Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева
22.03.2022
Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
22.03.2022
Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
22.03.2022
За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
Москва и Киев провели первый обмен пленными
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
21.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
Генпрокуратура: россияне не должны нести наказание за использование Facebook и Instagram
21.03.2022
Пограничное управление ФСБ контролирует вывоз продуктов и товаров из Челябинской области
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022