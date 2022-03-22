Москва и Киев провели первый обмен пленными

Между Украиной и Россией состоялся первый обмен пленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передаёт РИА «Новости». По её словам, Киев вернул девять российских военных в обмен на мэра Мелитополя.

«Первый обмен состоялся: девять человек наших, <…> часть из того списка, который формируется у меня путем обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим, со списками, карточками, процедурами», — отметила омбудсмен.

«Военных ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — добавила Москалькова.

Уполномоченный по правам человека также подтвердила, что Россия готова сейчас обменять более 500 бойцов ВСУ, но для этого от украинской стороны требуются зеркальные меры.