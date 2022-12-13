Может появиться новая графа в квитанциях за ЖКУ – за установку «умных счетчиков»

Минстрою поручено проработать вопрос введения «умных счетчиков», включив оплату за установку и поверку в квитанции за ЖКУ. Об этом 13 декабря сообщили «Известия» со ссылкой на поручение вице-премьера Дмитрия Чернышенко по итогам совещания по применению искусственного интеллекта в экономике.

Для проработки идеи потребуется определить финансовые ресурсы (только в Москве на приобретение и монтаж «умных» счетчиков по воде может потребоваться около 1,6–2 млрд рублей по данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения), спрогнозировать реакцию населения, поскольку управление «умными счетчиками» перейдет в руки русурсоснабжающих организаций, а в платежках появится новая графа.