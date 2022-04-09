МВД России, ДНР и ЛНР подписали соглашения о сотрудничестве

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев подписал соглашения о сотрудничестве МВД России с министерствами внутренних дел Донецкой и Луганской Народных Республик.

Документы подписали министр внутренних дел ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий и министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции Игорь Корнет, сообщила сегодня, девятого апреля, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Таким образом, положено начало формированию прочной нормативной базы для эффективного взаимодействия правоохранительных органов России, ДНР и ЛНР в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, защиты прав граждан.

«Стороны договорились скоординировать усилия по многим направлениям деятельности, в числе которых предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие насильственных преступлений против личности, торговля людьми, экстремистская деятельность, коррупция, противоправные деяния в сфере экономики, незаконный оборот оружия и наркотиков, IT-преступность», - отметила Ирина Волк.

Кроме того, создается база для совместной работы по материально-техническому обеспечению ведомств, развитию информационных систем, специальных технических средств, подготовке и повышению квалификации кадров.

Данные документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией, Донецкой и Луганской Народными Республиками, заключенных 21-го февраля 2022-го года в Москве.