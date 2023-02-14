На позиции украинских вооруженных формирований на харьковском направлении прибывают иностранцы, говорящие на английском, французском, немецком и польском языках. Об этом сообщают сегодня ТАСС и другие федеральные СМИ со ссылкой на военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«В пункты постоянной дислокации украинских подразделений, расположенных в Харькове и области, прибывают иностранные граждане, - пишет Андрей Марочко в своем телеграм-канале. -

Отмечено прибытие англоязычных граждан, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках. Подвоз к воинским частям осуществляется на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерными знаками. При разгрузке иностранцы были одеты в гражданскую одежду, но личные вещи у всех были сложены в одинаковые рюкзаки армейского типа».