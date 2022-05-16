На московском заводе «Рено» возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»

Правительство Москвы получает в собственность 100% акций группы Renault в России (ЗАО «Рено Россия») после решения иностранного собственника закрыть московский завод. Власти столицы решили возодновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».

«Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом “Москвич”», - написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Московские власти намерены сохранить большую часть коллектива московского завода Рено и у его смежников.

По словам Собянина, основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода «Москвич» станет КАМАЗ. «На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей», - уточнил мэр столицы.

Кроме того, московские власти совместно с КАМАЗом и Минпромторгом России прорабатывают вопрос локализации производства в России максимального количества автокомпонентов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Почти сто лет назад автозавод на Волгоградском проспекте в Москве начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные «Москвичи». С 1998 года завод сотрудничал с «Рено», и с его конвейера сходили «Логаны», «Дастеры» и «Сандеро».