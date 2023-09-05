На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии

В Екатеринбурге, на базе учебного центра «Хомутовка» Уральского округа войск национальной гвардии, начался учебно-методический сбор снайперов подразделений СОБР, ОМОН управлений Росгвардии Уральского округа.

«В течение трех недель представителям подразделений специального назначения территориальных управлений Росгвардии предстоит под руководством опытных инструкторов выполнить упражнения специальных стрельб из винтовки и пистолета», - сообщает Уральский округ Росгвардии.

Кроме того, будут проведены занятия по маскировке огневой позиции, тактико-специальной подготовке, топографии и подготовке нештатных арт-корректировщиков.

Занятия проводятся с целью повышения уровня тактического мастерства у снайперов, а также организации учебного процесса подготовки сотрудников спецподразделений при выполнении служебно-боевых задач с применением снайперского оружия.