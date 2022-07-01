Направлено дополнительное финансирование на ускорение строительства М-12

Правительство Российской Федерации направит дополнительно 28 миллиардов рублей для ускорения строительства скоростной автодороги М-12 Москва – Казань с продлением до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Дополнительное финансирование позволит досрочно ввести в эксплуатацию несколько участков трассы в различных регионах страны и создать задел, позволяющий ускорить реализацию проекта в 2023 году. Средства выделены из резервного фонда правительства РФ.

Планируется, что в конце 2022 года заработает в тестовом режиме участок трассы в Московской и Владимирской областях протяжённостью 49 километров.

Создание трассы М-12 – часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа – Западный Китай» (реализуется по распоряжению президента). Она обеспечит скоростное автосообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, республиками Татарстан и Чувашия.

«Трасса М-12 позволит больше двух тысяч километров, от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, проехать без единого светофора», – отметил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки во Владимирскую область 29 июня.

Напомним, в июне 2021 года президент России Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М-12 (Москва - Казань - Екатеринбург) до Тюмени и Челябинска.

В апреле 2022 года Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой, рассказал о сроках реализации крупного инфраструктурного проекта «Восток – Запад» (его общая протяженность более 1,6 тысячи километров). «Это строительство двух магистралей. И возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва – Казань мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах, - поделился планами премьер. - Что касается дороги Москва – Екатеринбург, то сейчас ведётся проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдём к полномасштабному строительству».

В апреле было выделено дополнительное финансирование на обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа – Западный Китай, который пройдёт через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, а также его продолжение до границы с Монголией и Китаем и внутреннее направление Казань – Екатеринбург.

В июне 2022 года Владимир Путин еще раз подтвердил намерение продлить трассу М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.