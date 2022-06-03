Путин: Как мы и договаривались, М-12 будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

Федеральная трасса М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска.

Президент России Владимир Путин еще раз подтвердил эти намерения на совещании по вопросам дорожного строительства.

«Сегодня крупнейшим проектом в этой сфере является создание трассы М-12 Москва – Казань с выходом на Казахстан в рамках коридора Европа – Западный Китай. Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска», - заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что помимо строительства современного, качественного дорожного полотна важно обустраивать сопутствующую инфраструктуру, открывать заправки, места отдыха, устанавливать вышки связи, создавать площадки для объектов сервиса, где может развернуть свою активность малый бизнес. «Словом, передвигаться по скоростным трассам и другим дорогам должно быть по-настоящему удобно и комфортно», - подчеркнул глава государства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту, что работа по реализации проекта «Запад – Восток» (соединяет Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень) ведётся активно.

«Общей протяжённостью мы планируем построить 1600 километров новых трасс. Ещё 1900 километров на подходе к М-12: мы планируем расширить существующие дороги с выходами на границу Казахстана с дальнейшим выходом на Китай, - отчитался зампредседателя правительства. - В результате этой работы у нас сократится время движения из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга с 30 часов до 17,5».

Он отметил, что на трассе Москва – Нижний Новгород – Казань работы идут полностью по графику. Дорожники вместе с «Газпромом» завершили перекладку всех коммуникаций. «На сегодняшний день уже в круглосуточном режиме работают порядка 17 тысяч человек и пяти тысяч единиц техники. К III кварталу плановая цифра – 30 тысяч человек и девять тысяч единиц техники. Пока у нас всё, Владимир Владимирович, получается», - заверил вице-премьер.

Уже готова проектно-сметная документация по участку Казань – Екатеринбург. Ведется переукладка сетей, подготовка территорий. «Суммарно у нас около 16 регионов находятся в «зоне тяготения» этой трассы. Планируем в 2024 году полностью эту работу завершить», - уточнил Хуснуллин.

В сентябре 2022 года планируется завершить строительство объездной дороги в Екатеринбурге. Вице-премьер пригласил президента принять участие в церемонии открытия.

Напомним, в июне 2021 года президент России Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М-12 (Москва - Казань - Екатеринбург) до Тюмени и Челябинска.

В апреле 2022 года Михаил Мишустин, выступая с отчетом перед Госдумой, рассказал о сроках реализации крупного инфраструктурного проекта «Восток – Запад» (его общая протяженность более 1,6 тысячи километров). «Это строительство двух магистралей. И возможность поэтапного запуска первых участков трассы Москва – Казань мы рассматриваем уже в текущем и следующем годах, - поделился планами премьер. - Что касается дороги Москва – Екатеринбург, то сейчас ведётся проектирование и подготовка территории. Но уже в этом году перейдём к полномасштабному строительству».

В апреле было выделено дополнительное финансирование на обновление дорог, формирующих международный маршрут Европа – Западный Китай, который пройдёт через Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск, а также его продолжение до границы с Монголией и Китаем и внутреннее направление Казань – Екатеринбург.