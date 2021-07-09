Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 до Тюмени и Челябинска

Президент России Владимир Путин предложить продлить скоростную трассу М12 (Москва - Казань -Екатеринбург) до Тюмени и Челябинска.

Владимир Путин на открытии последнего участка ЦКАД в четверг, восьмого июля, отметил, что трасса «Москва-Казань» очень важный проект для всей страны. «Не сомневаюсь, что Марат Шакирзянович [вице-премьер Хуснуллин] до своей исторической родины, до Казани, точно дорогу доведет. Да?», - цитирует ТАССС главу государства.

А затем Владимир Путин продолжил: «Поскольку Марат Шакирзянович вице-премьер правительства всей Российской Федерации, нам слабо с вами дорогу дотащить до Тюмени, потом до Челябинска и кольцо замкнуть?».

«Владимир Владимирович, ваше пожелание для нас - закон, все сделаем», - отметил Марта Хуснуллин.

Как сообщает пресс-служба миндортранса Челябинской области, в настоящее время ведутся масштабные работы на федеральных дорогах Челябинской области. Завершающий участок автодороги Екатеринбург-Челябинск длинной 40 километров будет капитально отремонтирован уже в 2022 году. Данная дорога будет четырехполосной. «В 2020 году дорожниками было отремонтировано 12,5 километра, в 2021 по плану – восемь километров, а в 2022 году будут закончены работы на оставшихся 19,5 километра», - уточнили в миндотрансе. При этом подрядная организация выполняет работы с опережением графика.

Помимо этого, ведется реконструкция федеральной трассыМ-5 на участке от республики Башкортостан до г. Сим, протяженностью 61 километр. Ремонт будет закончен к осени 2024 года. Оставшиеся 180 километров дороги планируются к реконструкции до 2027 года. «Этот участок также будет четырехполосным, что особенно важно для федеральной трассы с большой загруженностью», - подчеркнули в миндортрансе области.

Напомним, в апреле 2021 года Владимир Путин распорядился продлить строящуюся автотрассу Москва - Нижний Новгород - Казань до Екатеринбурга. Строительство всей трассы планируется завершить до 2024 года. Общая протяженность трассы от Москвы до Екатеринбурга составит 1,6 тысячи километров. От Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга – еще по 800 километров.

Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень - крупнейшие российские мегаполисы и транспортные узлы, связанные сообщением со всем евразийским континентом. Соединение их в единое транспортное кольцо обеспечит мобильность населения этих городов, улучшит логистику и, несомненно, даст большой эффект для экономики.