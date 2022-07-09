Не забудем, не простим: в Луганске простились с жертвами украинской агрессии

Сегодня, девятого июля, в Луганске прошло перезахоронение останков мирных жителей - жертв украинской агрессии на мемориальном комплексе «Не забудем, не простим!», передает собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко.

Присутствовали на мероприятии родственники погибших мирных жителей, депутаты народного совета республики, советники главы.

"Мы сегодня с вами присутствуем на погребении мирных жителей, погибших в результате украинской агрессии. Они стали жертвами особо циничного и жестокого режима Украины, незаконным образом узурпирующего власть в 2014 году. Это старики и инвалиды, которые погибли в страшных муках," – сказала советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.

По словам председателя Общественной палаты Алексея Корякина, определение "ВСУ", что означает Вооруженные Силы Украины, перестало существовать с того момента, когда армия стала стрелять в мирных жителей своей страны. С этого момента армия, поднявшая к тому же бандеровский флаг, по сути стала бандформированием. Кто такие бандеровцы, мы с вами знаем, изучали историю, - это бандиты и убийцы, заявил Алексей Корякин.

"То преступление, которое совершил украинский фашизм, не имеет срока давности, такие же преступления совершали фашисты в Великую Отечественную войну, сжигая людей заживо. Все началось в Киеве, тот режим, который незаконно пришел к власти, объявил войну мирным жителям, многих из которых мы сегодня перезахораниваем. Нет этим преступлениям срока давности ", - высказала мнение всех жителей ЛНР депутат народного совета республики Светлана Дизай.

Все собравшиеся в эту скорбную минуту возле мемориала были едины в своей уверенности, что начало спецоперации положило крах фашизму, который процветал на Украине все восемь лет.