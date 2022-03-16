Немецкая энергокомпания E.ON прекратила закупки у «Газпрома»

Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупки новых объёмов газа у «Газпрома» из-за проведения Россией военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил руководитель компании Леонард Бирнбаум, передаёт «Интерфакс». Он отметил, что объём приобретаемого топлива был небольшим, а контракты на покупку газа у «Газпрома» заключались не напрямую.

«E.ON имеет большой портфель закупок для частного сектора, а также для малых и средних предприятий. Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний «Газпрома» в Европе», - пояснил Леонард Бирнбаум.

Отметим, что в 2021 году поставки российского газа в Германию превысили 50 млрд куб. м. Как свидетельствует справка «Газпром экспорта», основными покупателями российского газа в Германии являются Uniper, Wingas, WIEH, VNG, OMV.