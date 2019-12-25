Норма в €20. В России выступили против ужесточения покупок в иностранных онлайн-шопах

В России сначала следующего года вступают новые правила получения посылок из зарубежных интернет-магазинов. Каждый гражданин может получить без оплаты пошлины посылки стоимостью до 200 евро, а с 2020 года - до 20 евро. При превышении данной нормы будет взиматься пошлина в размере 15%. Изменения призваны поддержать российских предпринимателей и минимизировать потери бюджета.

Против новведений выступила международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Организация призвала правительство не снижать до 20 евро порог беспошлинного ввоза товаров на территорию России, сообщают “Известия”.

В КонфОП выражают обеспокоенность тем, что такая инициатива может обернуться сокращением ассортимента доступной в стране продукции. Также это негативно скажется на малоимущих гражданах и жителей отдаленных территорий, которые практикуют совместные закупки на иностранных онлайн-платформах.

Между тем опрошенные изданием эксперты утверждают, что инициатива больше ударит по государству. На изменение процесса администрирования посылок потребуется дополнительно около 3 млрд долларов.