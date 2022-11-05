Новые регионы России впервые отметили День народного единства в составе РФ

Четыре новых региона Российской Федерации - Луганская и Донецкая Народные республики, Запорожская и Херсонская области – впервые отпраздновали День народного единства в составе субъектов РФ (учрежденный в 2005 году праздник Россия отмечает четвертого ноября).

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в ЛНР Михаил Бондаренко посетил торжественное мероприятие, которое состоялось по случаю праздничной даты на базе ЛТК «Арена» в Луганске с участием временно исполняющего обязанности главы Луганской Народной республики Леонида Пасечника.

Башкиры, украинцы, дагестанцы, белорусы и представители других национальностей представляли в стенах «Арены» свои культуру, национальные блюда, рукоделие и предметы народных промыслов.

В приветственном слове Леонид Пасечник отметил, что День народного единства - особенный праздник для жителей ЛНР, в котором отражена вся мощь русского народа:

«В едином порыве вся многонациональная Луганщина поднималась на борьбу против украинского фашизма, мы вернулись домой и стали частью России. В единстве безграничная сила нашей великой России, вместе мы сражаемся, восстанавливаем разрушенное и движемся вперёд. Сплочённость и согласие приведут нас к общей победе, помогут восстановить мирную жизнь и станут основой для дальнейшего процветания нашей великой Родины – Российской Федерации!».