Очередные атаки ВСУ по объектам в Белгородской области

Российские военные пресекли очередные попытки киевского режима атаковать беспилотными аппаратами самолетного типа объекты в Белгородской области.

«25 сентября около девяти часов по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сообщает Минобороны РФ.

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - рассказал в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Накануне один БПЛА сбит на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в воскресенье село Новое Волоконовского района подверглось атаке ВСУ. С дрона сброшено взрывное устройство на проезжающий автомобиль. Пострадал водитель Камаза, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. «Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, он отпущен домой на амбулаторное лечение», - рассказал глава региона.