17.05.2023
«Таганай» приветствует прекрасную белокрылую пару: в нацпарк прилетели лебеди
17.05.2023
За первый квартал 2023 года на Урал завезли медпрепаратов и оборудования на 1,3 миллиарда рублей
17.05.2023
В Челябинской области новорожденных апрелят охотнее всего называли Мишами и Евами
17.05.2023
В Челябинске ЕГЭ в этом году будут сдавать около 5,4 тысячи выпускников
17.05.2023
Впервые в Челябинске: на Свердловском проспекте укладывают 25-метровые рельсы
17.05.2023
Ученые ЮУрГУ предложили систему цифровизации земель Челябинской области
Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором посещает Казахстан
17.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
16.05.2023
Планируется восстановить прямое авиасообщение между Челябинском и Астаной
16.05.2023
В Челябинской области растут ежегодные затраты на охрану окружающей среды
16.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023
Предстоящая неделя в Челябинской области будет теплой и почти без осадков
14.05.2023
Режим «черного неба» сохранится в пяти городах Челябинской области до вечера понедельника
12.05.2023