Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором посещает Казахстан

Официальная делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером посещает с рабочим визитом в Казахстан.

Глава региона встретится с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым, проведёт ряд переговоров на уровне министерств и ведомств Казахстана. Также состоится встреча с руководством Костанайской области, которую с Челябинской областью связывают многолетние добрососедские отношения и сотрудничество, сообщает пресс-служба губернатора

Алексей Текслер в Астане встретился с послом России в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Губернатор представил экспортный потенциал Челябинской области. Также стороны обсудили ряд вопросов сотрудничества региона с Республикой.

«Челябинская область занимает третье место среди регионов России, после Москвы и Московской области, по товарообороту с Республикой Казахстан, - отметил Алексей Текслер. - В прошлом году нам удалось увеличить объемы экспорта сельхозпродукции, машиностроения, и мы нацелены улучшать эти показатели. В Челябинской области на постоянной основе живут, учатся и работают почти 13 тысяч граждан Казахстана».