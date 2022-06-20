Окай Депрем: Путин по своей риторике напомнил мне Сталина

Турецкий политолог, журналист, общественный деятель Окай Депрем присутствовал на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил с 15 по 18 июня.

В интервью собственному корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» он рассказал, какое впечатление на него и на гостей ПМЭФ оказала речь президента России Владимира Путина.

- Что говорят гости форума о речи Путина? Она произвела впечатление? Чьи выступления вам наиболее запомнились?

- Безусловно, речь Путина запомнилась больше всего. Он затронул всё, что сейчас на слуху. Путин доказал, что его ораторские способности гораздо выше, чем у большинства мировых лидеров. Он знает, что Москва в экономическом плане выигрывает, продуктами питания и энергией россияне обеспечивают себя сами. Ваш лидер продемонстрировал умение обращаться к народам зарубежных стран, к их лидерам.

В своей речи Путин наглядно показал безграмотность санкционной политики Запада. Он умело оперировал цифрами, чтобы фактами подтверждать свои слова. По моему мнению, своей риторикой он похож на Сталина, который также в Великую Отечественную войну мотивировал свой народ. Сталин в критические моменты истории тоже ссылался на великих полководцев, знаменитых и авторитетных для народа людей.

- Прогнозировалось, что ПМЭФ станет неким «семинаром» по противодействию санкциям. Оправдались ли эти прогнозы, на ваш взгляд?

- Я думаю, что да. Повестка ПМЭФ максимально совпала с главной повесткой дня в мире. Шла речь о том, какую политику Россия вместе со своими партнёрами, главным образом, с Китаем и Индией. должна проводить, чтобы противостоять воле коллективного Запада. Идёт поиск решения этого вопроса.