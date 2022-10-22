Окай Депрем: Западные страны оказывают на Турцию колоссальное давление

Россия и Турция договорились о создании газового хаба, в связи с чем Европа и США оказывают на Анкару колоссальное давление.

Собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганской Народной республике Михаил Бондаренко встретился с турецким журналистом, политологом и общественным деятелем - Окай Депрем ответил на несколько вопросов, касающихся политики Турции в отношении России.

– Окай, расскажите более подробно, почему турецкие банки отказались принимать карты российской платёжной системы «МИР»? Это из-за страха перед санкционной политикой Европы и США?

– Сейчас Турция подвергается беспрецедентному давлению со стороны Европы и США, давление идёт и политическое, и экономическое. Турция, к сожалению, является зависимой страной касательно международной финансовой системы, она не готова отказаться от неё. Но рано или поздно она адаптируется и всё же примет окончательное решение, в том числе и в отношении платёжной системы «МИР».

– Что думаете насчёт договорённости между Россией и Турцией по газовому хабу взамен «Северных потоков»?

– Действительно это большой исторический шаг для Турции. Взаимоотношения между Москвой и Анкарой всё теснее и доверительнее. Турция обязана согласиться на предложения Москвы касательно хаба, это будет выгодно всем. Россия продолжит получать прибыль, а Турция укрепит свою энергетическую безопасность. От разногласий никто не застрахован, но главное, чтобы по важнейшим экономическим и геостратегическим вопросам, возникающим между нашими государствами, всегда было взаимопонимание. Я надеюсь, этот проект будет реализован в ближайшее время.