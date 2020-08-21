Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального

В Омске главврач БСМП-1, в которую вчера утром был госпитализирован известный оппозиционер Алексей Навальный, Александр Мураховский заявил о том, что пока результаты проведенных анализов отрицательные. Отвечая на вопросы журналистов, медик отказался уточнять, какие именно анализы были взяты у блогера, пишут РИА Новости.

Директор ФБК Иван Жданов ранее заявил СМИ, что транспортные полицейские нашли в аэропорту следы опасного вещества, опасного для окружающих. Какое именно это вещество, силовики не раскрыли, ссылаясь на тайну следствия. Однако медики не придали должного значения этой информации.

Между тем соратники оппозиционера начали предъявлять медикам претензии в связи с сокрытием информации и отказом в транспортировке Алексея Навального в Германию на самолете, который уже прибыл за ним в Омск.

“Урал-Пресс-Информ” уже писал о том, что в сеть попало видео, на котором видно, как соратник отравленного оппозиционера Илья Пахомов принес ему стакан с жидкостью. И только спустя некоторое время официантка кафе принесла стаканы с чаем.

Алексею Навальному стало плохо утром 21 августа в самолете, следовавшего из Томска в Москву. У оппозиционера появилась испарина, затем он просил с ним разговаривать, чтобы сконцентрировать создание на звуке, но затем в туалете он потерял сознание. После экстренной посадки лайнера в Омске, Навальный был госпитализирован в больницу, введен в искусственную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Близкие блогера подозревают, что политик был отравлен и подали заявление в СК по ст. 277 УК РФ “Посягательство на жизнь”.

Слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления высказало большое количество общественно-политических деятелей, в том числе и депутат Государственной думы от Челябинской области Валерий Гартунг. Парламентарий на странице в Facebook написал, что шокирован сообщениями о ситуации с Навальным и помолился о его здоровье.