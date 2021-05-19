В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст

В Челябинске на встречу экоактивистов в городском бору пришел «человек-куст». Местный житель с большой палкой в руках и ветками на голове облил известную в городе общественницу Валентину Волкову из бутылки, в которой, предположительно, была его моча.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» активистка Валентина Волкова, инцидент произошел в городском бору по адресу: Лесопарковая, 6 «а»/1.

«Он был в костюме дерева. На нем были ветки, листья и палки на голове. Мы вызвали полицию. Была обнаружена палатка, в которой он переодевался. Также в палатке был обнаружен молоток. Он облил меня из бутылки и говорил, что это его моча. Но мы не знаем, что там было на самом деле. Мужчину задержали. Мы уверены, что его зовут Максим Шаталин. У нас есть стойкое убеждение, что он действовал по заказу депутата ЗСО Дамира Утарбекова. Нами написаны жалобы председателю Заксобрания Челябинской области Владимиру Мякушу, главе региона Алексею Текслеру, президенту России Владимиру Путину», - рассказала Валентина Волкова.

В пресс-службе полиции Челябинска информацию пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, Валентина Волкова известна в городе, как активная экоактивистка, выступает за сохранение челябинского бора и не раз отметилась на несанкционированных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.