19.05.2021
«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
19.05.2021
«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
19.05.2021
Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
19.05.2021
Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
19.05.2021
Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
19.05.2021
В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело
В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
12.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
29.04.2021
Многодетным приемным семьям Челябинской области помогут приобрести автомобиль
29.04.2021
В Челябинской области введут штрафы за отказ от фиксации повреждений автомобиля при их эвакуации
29.04.2021
Челябинская область получила дополнительные федеральные средства
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021
В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
17.05.2021