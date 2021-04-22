22.04.2021
На Куйбышева в Челябинске закончен монтаж временного коллектора
22.04.2021
В центре Челябинска после тройного ДТП иномарку выкинуло на встречку
22.04.2021
Безруков: Информация о жестоком обращении с медведем из Уфимки передана в Роспотребнадзор
22.04.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 111 случаев ковида
22.04.2021
В Челябинской области накрыли группу мошенников, похитивших миллион рублей
22.04.2021
В Верхнеуральском районе в результате пала травы сгорело более 38 гектаров леса
Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были
21.04.2021
Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
21.04.2021
«Интерсвязь» отключила камеры в Челябинске
19.04.2021
Челябинцев предостерегли от участия в несогласованных акциях
17.03.2021
Навальный подействовал: в Челябинске оперативно убрали снежную кучу возле кинотеатра имени Пушкина
Челябинские власти рассказали, что ждет горожан 9 Мая
22.04.2021
Челябинский инженер предложил Наталье Котовой закрыть спуски в «подземелья» площади Революции арками
21.04.2021
В Центральном районе Челябинска замечен ряд несовершенств
21.04.2021
Верните удобный! Челябинский урбанист осудил власти за неудобный переход на Свободы
20.04.2021
В Челябинской области на дороге в Тюлюк произошло обрушение
20.04.2021