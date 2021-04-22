Митинг «за Навального» прошел сумбурно, но задержания были

Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко назвала число задержанных на акции протеста в Челябинске. По ее данным, стражи порядка задержали 17 человек.

Как сообщила омбудсмен, на ее взгляд акция в этот раз была очень хаотичной и непредсказуемой.

«Попросила органы полиции обеспечить соблюдение права всех задержанных на квалифицированную юридическую помощь, иными словами - допускать защитников по просьбе задержанных с момента доставления», - написала Юлия Сударенко.

Представители Общественной палаты Челябинской области также следили за соблюдением порядка и прав граждан в ходе несанкционированной акции, вели мониторинг всего процесса.

«Несмотря на то, что митинг не был согласован с властями, сотрудники полиции вели себя вежливо и корректно по отношению к его участникам. Было несколько задержаний, но исключительно за грубые нарушения общественного порядка. Хоть мероприятие и имело сумбурный характер, но в целом прошло без происшествий», - отметил председатель Общественной палаты региона. Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко

В региональном полицейском главке от каких-либо комментариев отказались.

Напомним, вчера, 21 апреля, челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального. Активные провокаторы были задержаны. По неофициальным данным, в Челябинске в акции приняло участие около 700 человек.