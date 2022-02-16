Организаторы несанкционированных митингов за Навального в Челябинске выплатят полиции более 1,7 миллиона рублей

Полиция Челябинской области выиграла суд, который наказал организаторов несанкционированных митингов за оппозиционера Навального рублем.

Гражданское дело по иску ГУ МВД России по Челябинской области к Артему Яумбаеву, Олегу Шамбурову, Александру Копьеву, Марии Макаровой, Павлу Струнину о возмещении ущерба, причиненного организацией несанкционированного публичного мероприятия, Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке, оставив без изменения решение Центрального районного суда Челябинска от пятого октября 2021 года, которым исковые требования регионального полицейского главка были удовлетворены.

Суд первой инстанции установил, что ответчики, являющиеся организаторами несогласованных митингов, проходивших 23 и 31 января 2021 года, причинили истцу материальный ущерб. Центральный районный суд взыскал солидарно с Яумбаева и Шамбурова более одного миллиона рублей, солидарно с Копьева, Струнина, Макаровой – свыше 700 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, челябинцы выходили на несанкционированные акции за Навального (как сообщает издание lenta.ru, Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов). Активные провокаторы были задержаны. В числе организаторов называлась дочь бывшего министра культуры Челябинской области Владимира Макарова и активистка штаба Навального Мария.

Полиция вынуждена была вывести на работу около 600 сотрудников в их нерабочее время, а также внепланово использовать служебные автомобили.

Затем челябинцев снова толкали на протестные акции в поддержку Навального. Очередная была назначена на 14 февраля 2021 года. Об этом заявил глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков. Он просил всех выйти во дворы и включить фонарики на телефонах.

Добавим, третьего февраля 2021 года Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания политику Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения. Оппозиционер был приговорен к лишению свободы сроком два года восемь месяцев (с учетом проведенного под домашним арестом года). Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.