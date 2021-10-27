Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать сериалы с нецензурной лексикой

Роскомнадзор предложил запретить использование ненормативной лексики в онлайн-кинотеатрах. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передаёт «Интрефакс».

"На заседании Общественного совета Роскомнадзора звучали предложения распространить запреты, касающиеся телевизионных каналов, на кабельные каналы и на аудиовизуальные сервисы, то есть на онлайн-кинотеатры", - цитирует парламентария "Интерфакс".

По словам Хинштейна, "значительное число сериалов, которые выпускают онлайн-кинотеатры для трансляции именно у себя внутри сети, изначально содержит большое число ненормативной или близкой к бранной лексики". Как отметил парламентарий, отсутствие ограничений в этом плане провоцирует владельцев платформ на производство заведомо провокативного контента.

Пока речь идёт только о выработке концептуального предложения, поправки в законодательство пока не сформулированы, добавил Хинштейн.