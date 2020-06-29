Пандемия в плюсе: банки ограничили россиянам возможность уходить в минус по картам

В России банковский сектор внес изменения на фоне пандемии по коронавирусной инфекции. Финансовые организации в два раза уменьшили среднюю сумму предоставляемого клиентам овердрафта и дебетовым картам и ограничили возможности уходить в минус.

Лимит “минуса” снизился почти до 20 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс». По сравнению с апрелем прошлого года это меньше на 34,8%. Если сравнивать с мартом и до пандемии по covid-19, то снижение составило 60%.

Еще одной тенденцией стало снижение количества выданные банками дебетовых карт с опцией овердрафт. По сравнению с мартом таких карт было выдано в 8,2 раза меньше - 3,8 тыс. штук. Объем выданных средств в мае по сравнению с мартом упал в 20 раз до 78,3 млн рублей.