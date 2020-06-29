ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Пандемия в плюсе: банки ограничили россиянам возможность уходить в минус по картам

Федерация
Сегодня, 12:02

В России банковский сектор внес изменения на фоне пандемии по коронавирусной инфекции. Финансовые организации в два раза уменьшили среднюю сумму предоставляемого клиентам овердрафта и дебетовым картам и ограничили возможности уходить в минус.

Лимит “минуса” снизился почти до 20 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные кредитного бюро «Эквифакс». По сравнению с апрелем прошлого года это меньше на 34,8%. Если сравнивать с мартом и до пандемии по covid-19, то снижение составило 60%.

Еще одной тенденцией стало снижение количества выданные банками дебетовых карт с опцией овердрафт. По сравнению с мартом таких карт было выдано в 8,2 раза меньше - 3,8 тыс. штук. Объем выданных средств в мае по сравнению с мартом упал в 20 раз до 78,3 млн рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
26.06.20 10:55
В России хотят защитить родителей-антипрививочников штрафами
26.06.20 10:41
Американские послы в Екатеринбурге поддержали акцию коллег с флагом ЛГБТ
25.06.20 23:13
Число новых инфицированных в России за сутки вновь больше числа выздоровевших
25.06.20 09:44
Специальный налоговый режим для самозанятых распространят по всей России
25.06.20 09:28
Россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса, продлят меры поддержки
25.06.20 09:26
Владимир Путин предложил повысить НДФЛ. Для кого и когда?
24.06.20 16:06
Парады Великой Победы прошли в Москве и 28 городах России
24.06.20 02:16
Стимулирующие доплаты медикам продлят на два месяца
24.06.20 01:12
Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки
24.06.20 00:31
Федеральные доплаты соцработникам продлят до 15 сентября
Экономика
Сегодня, 12:24
В Челябинской области расширяют размеры помощи в рамках соцконтракта
Политика
Сегодня, 12:25
Голосуем за поправки!
Новая редакция Конституция закрепляет смыслообразующие ориентиры для многонационального народа России
Новости
Сегодня, 12:28
Общество
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
Сегодня, 12:12
Экономика
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Сегодня, 11:45
Федерация
Стартап как диплом: Минобрнауки приняло стратегическое решение по выпускникам
Сегодня, 11:12
Происшествия
В Красноармейском районе сотрудник полиции сбил велосипедиста
Сегодня, 10:22
Экономика
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
Опрос

Верите ли вы, что поправки в Конституцию действительно направлены на улучшение качества жизни граждан?

Материалы рубрики
Сегодня, 11:45
Федерация
Стартап как диплом: Минобрнауки приняло стратегическое решение по выпускникам
Вчера, 23:35
Федерация
Число случаев коронавируса в России превысило 634 тысячи, в УрФО - 36 тысяч
26.06.20 14:46
Федерация
Число случаев коронавируса за сутки в России менее 7 тысяч
26.06.20 12:42
Федерация
Персональные данные хотят оставить без подписи
26.06.20 10:55
Федерация
В России хотят защитить родителей-антипрививочников штрафами
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика