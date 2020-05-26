Парад Победы состоится 24 июня

Парад в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится 24 июня 2020 года.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах, - распорядился глава государства, Верховный главнокомандующий Владимир Путин. - Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

Владимир Путин поручил Сергею Шойгу обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. «Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше - исключены», - подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что строгий режим эпидбезопасности (соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра) невозможно будет соблюсти при проведении «Бессмертного полка», когда тысячи людей в едином строю проходят по улицам городов и районов.

Поэтому предлагаю тем не менее провести марш «Бессмертного полка» тоже после парада, но после другого, на месяц позднее, а именно 26 июля, а это еще один день нашей ратной славы –

Владимир Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля - в День Военно-Морского Флота России. «В этот же день приказываю Вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны», - приказал Владимир Путин министру обороны РФ.

Однако, президент не исключил, что марш может быть перенесен на другие, более поздние сроки. «Но будем надеяться, что всё задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас», - отметил глава государства.