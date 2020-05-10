Южноуральцы объединились ради общей Победы и заложили новые традиции празднования

Челябинская область, как и вся Россия, девятого мая отметила 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в необычном формате в связи с пандемией коронавируса. Но этот вирусный враг, считают многие эксперты, позволил еще больше сплотиться южноуральцам и зародить новые традиции празднования Великого Дня Победы.

Несмотря на то, что из-за угрозы распространения коронавируса пришлось отложить проведение традиционных праздничных мероприятий, волонтеры Победы, организаторы акции «Бессмертного полка», представители власти и неравнодушные жители старались создавать праздничную атмосферу.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Баймухаметова, девятого мая волонтеры Победы позвонили каждому ветерану войны в Челябинской области и поздравили с 75-летием Победы. «Поздравления получили более 800 человек - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, дети погибших участников войны», - отметила Екатерина Баймухаметова.

Тех ветеранов, которые не возражали против личных встреч, поздравляли дома. Для них подготовлены подарки, которые в нынешних условиях пришлось обработать антисептическими средствами. У некоторых домов ветеранов организовали концерты.

Так, в Челябинске губернатор Алексей Текслер поздравил ветеранов Великой Отечественной войны Владимира Николаева и Моисея Шелкова.

В Снежинске лично для ветерана Великой Отечественной войны Александра Петровича Трифонова под его окнами состоялось торжественное шествие с оркестром и мини-концерт с соблюдением всех санитарных мер. «Улыбка и слёзы радости на глазах ветерана стали лучшей наградой, - отметил вице-спикер Заксобрания Олег Голиков, который лично приехал поздравить ветерана с Днём Победы. - Пусть наши герои живут долго и будут здоровы».

Самые юные волонтеры Победы – школьники – подготовили для ветеранов Письма Победы.

Пандемия и необходимость празднования Дня Победы в новом формате зародило новые проекты, которые стали объединяющими для семей. В рамках акции «Окна Победы» все поколения в каждом доме сплотились, чтобы вместе украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.

«На следующий год, или даже уже к шествию «Бессмертного полка», которое состоится еще в этом году, мы также попросим жителей украсить свои окна. Эта акция не только делает праздник ярче и душевнее, но еще и объединяет несколько поколений семей», - считает один из руководителей Челябинского регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.

В рамках акции «Фонарики Победы» все члены семьи и соседи по дому устраивали световое шоу в честь победителей - выходили на балкон или подходили к окну с зажженными бытовыми фонариками, свечами или фонариками в смартфонах в знак благодарности к тем, благодаря кому у нас уже много десятилетий мирное небо над головой.

Волонтеры Победы дали старт акции «Однополчане», в рамках которой активисты движения помогают участникам Великой Отечественной войны пообщаться друг с другом с помощью видеосвязи. Первое общение состоялось между ветеранами Уральского добровольческого танкового корпуса – Петр Ушаков сумел душевно пообщаться с медсестрой Серафимой Саляевой, которая в годы войны спасла ему жизнь.

Челябинская область заложила новую традицию - накануне Дня Победы, в рамках акции «Сад памяти», в регионе высадили чуть более 50 саженцев в память о героях войны.

Еще одна новая традиция празднования Дня Победы появилась в этом году – девятого мая сразу после минуты молчания в память о всех павших в Великой Отечественной войне тысячи россиян вышли на балконы своих домов, чтобы всем вместе исполнить «День Победы». Инициатором нововведения стал народный артист СССР, сопредседатель Движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой. Это был миг единения, миг сплоченности, братства и теплоты народа, которому не страшны никакие невзгоды.

«Меня поразило единение людей во время общегородского исполнения песни Дня Победы», - рассказал глава города Южноуральск Александр Лазарев. По его словам, в акции приняли участие немало жителей.

В ходе личных встреч главы с фронтовиками они отмечали, что россиянам удалось одолеть серьезного врага – фашизм, победят они и коварный коронавирус. «Главное, быть всем вместе, сплотиться единым фронтом. Этот день показал, что невозможно сломить русского человека. И в такие великие праздники это особо ощущается. Народ един», - почеркнул Лазарев.

В Магнитогорске в рамках песенного марафона «Поздравь ветерана» по городским улицам проехала «музыкальная машина», которая подарила праздничное настроение тем, кто #ОстаетсяДома. В прошлые годы не ыбло подобной практики музыкального сопровождения праздника. В рамках акции «Георгиевская ленточка» магнитогорские волонтеры Победы передали более четырехсот символов Победы фельдшерам скорой помощи, которые сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Один из руководителей Челябинского регионального отделения общероссийского движения «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова отметила, что в этом году онлайн-формат шествия позволил сделать несколько исторических открытий и еще больше сплотить несколько поколений в семьях (на региональном уровне был сделан акцент на видеоролики - южноуральцев призывали присылать видео-истории о своих фронтовиках).

«Мы познакомились с талантливыми детьми, которые помогали снимать ролики своим дедушкам, бабушкам, прадедушкам и прабабушкам. Приходили очень добрые сюжеты. В этот раз приходили рассказы не только о фронтовиках, но стали достаточно много говорить и о тружениках тыла, которые внесли огромный вклад в Победу», - рассказала Елена Скорнякова.

По ее словам, в одном из присланных сюжетов была рассказана потрясающая история, как бывший танкист из Уральского добровольческого корпуса увидел свой родной танк, на котором он воевал, в шестой серии киноэпопеи «Освобождение».

В этом году также впервые «Бессмертный полк» Челябинской области поднялся в небо. Девятого мая координаторы регионального «Бессмертного полка» в пять утра отправились на вертолетную военную базу и закрепили региональные штандарты в вертолетах. В области два штандарта: «Бессмертный полк Челябинск» (сделан в 2015 году) и «Бессмертный полк Танкоград» (с 2016 года). В вертолетах разместили и фотографии ветеранов Великой Отечественной войны из шествия. Они пролетели над Екатеринбургом в рамках демонстрационного пролета авиации Центрального военного округа.

В честь 75-летия Великой Победы в небе над Троицком пролетел крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт МИ-26.

Организаторы надеются, что в следующем году, когда состоятся традиционные Парад Победы и шествие «Бессмертного полка», все новые акции и форматы останутся и будут дальше сплачивать людей.

«Мы хотели, чтобы все южноуральцы знали об этом и гордились. Мы бы хотели, чтобы эти акции в будущем дополняли живое шествие «Бессмертного полка», - отметила Елена Скорнякова.