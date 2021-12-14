14.12.2021
Челябинский дзюдоист Денис Ярцев стал победителем Лиги чемпионов Европы
14.12.2021
Жителей Челябинской области приглашают в путешествия по России по кешбэк-программе
13.12.2021
НМУ продлены на территории трех городов Челябинской области
13.12.2021
Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году
13.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря
13.12.2021
ВТБ: в следующем году три четверти вкладов в России будет открываться дистанционно
Переболевшие ковидом бессимптомно или без подтверждения смогут получить QR-код
14.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
13.12.2021
В Челябинской области отстранили от работы 0,9% непривитых сотрудников сферы образования
13.12.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
10.12.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ отправлены 32 школы и 1619 классов
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021