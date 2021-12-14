Переболевшие ковидом бессимптомно или без подтверждения смогут получить QR-код

Россияне, которые переболели коронавирусной инфекцией без официального подтверждения диагноза или бессимптомно и имеют антитела, смогут получить QR-код.

Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Для граждан, которые имеют положительные тесты после первого января 2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен диагноз, будет предложено пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител», - рассказала Голикова и уточнила, что количество антител не будет иметь значение. Нужно будет лишь подтвердить их наличие.

Полученные данные будут соотноситься с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, гражданину будет выдаваться сертификат переболевшего. Документ будет действовать год.

Гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет предложено сдать тест на антитела, при информированном согласии о внесении в систему Минздрава и на Госуслуги. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат. Им будет также оформлен документ о перенесенном заболевании сроком на полгода. «Поскольку мы не знаем срок, когда переболел, во избежание злоупотребления по умолчанию будем устанавливать срок полгода», - пояснила Татьяна Голикова.

Кроме того, россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации на полгода, если проведенный тест покажет наличие антител. Татьяна Голикова сообщила также, что сейчас идут переговоры с иностранными государствами о взаимном признании сертификатов.

Голикова добавила, что получить сертификат на полгода после теста на антитела также смогут привившиеся вакциной «Спутник V» граждане России, которые находятся за границей, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Граждане, которые имеют медицинский отвод от вакцинации, смогут посещать массовые мероприятия только при предъявлении результатов ПЦР-теста.

Кроме того, в декабре правительство намерено утвердить перечень оснований для медотвода при вакцинации от ковид (предложения должны представить минздрав в с главными внештатными специалистами). После он будет доведен до всех медицинских организаций, в том числе тех, кто проводит вакцинацию.