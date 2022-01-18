Из перечня поручений президента исключат пункты по законопроекту о ковид-сертификатах

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений твердил перечень поручений по итогам пленарного заседания XXX съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», состоявшегося 17 декабря 2021 года. Документ размещен 14 января 2022 года на сайте главы государства.

Правительству РФ совместно с палатами Совета Федерации, при участии объединений работодателей и представителей общественности поручено обеспечить доработку законопроекта о ковид-сертификатах в общественных местах (проекта федерального закона № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Как пояснил 17 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, за время подготовки поручения оно потеряло актуальность. Напомним, на прошлой неделе правительство РФ приняло решение отложить рассмотрение этого законопроекта во втором чтении в Госдуме из-за изменения эпидемиологической обстановки.

«Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства», - цитируют федеральные СМИ Дмитрия Пескова.

По его словам, из перечня поручений президенты будут исключены пункты, касающиеся законопроекта.

Как уже сообщало агентство, в декабре 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о введении ковидных сертификатов с первого февраля 2022 года. Они будут содержать информацию о вакцинации от ковида, перенесенной болезни или медотводе.

В пятницу, 14 января, вице-премьер РФ Татьяна Голикова о принятом решении отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России.