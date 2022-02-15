Суд признал законными ограничения на вход в общественные места для южноуральцев без QR-кода

Челябинский областной суд отказал в удовлетворении исового заявления группы жителей, которые требовали признать недействующим распоряжение регионального правительства об ограничениях на посещение общественных мест для жителей без QR-кода. На прошлой неделе суд отказал в удовлетворении коллективного иска об отмене постановления об обязательной вакцинации от ковида.

«Сегодня Челябинский областной суд в полном объеме отказал в удовлетворении административных исковых требований жителей Челябинской области к правительству региона о признании недействующим распоряжения регионального Правительства от 18 мая 2020 года № 146-рп в части внесения изменений, касающихся введения ограничений на вход в общественные места (кафе, рестораны, торговые центры и комплексы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, пансионаты, базы отдыха, санатории и пр.) при отсутствии действующего QR-кода», - сообщает пресс-служба Челябинского областного суда.

На прошлой неделе, 10 февраля 2022 года, Челябинский областной суд рассмотрел коллективное административное исковое заявление граждан к Роспотребнадзору с требованием отменить постановление № 3 от 08.10.2021 главного санитарного врача по региону об обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 для отдельных категорий работников.

«В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано», - напомнили в областном суде. Пока апелляция в суд не поступала.

Напомним, распоряжением правительства области от 18 мая 2020 года № 146-рп на территории региона введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. С шестого мая 2020 года был установлен обязательный масочный режим.

В октябре 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел дополнительные ограничительные меры, подписав распоряжение о внесение изменений в распоряжение правительства от 18 марта 2020 года.

Устанавливался запрет на посещение торговых центров, торговых комплексов и торгово-развлекательных комплексов (ТРК) только отсутствии действующего QR-кода. Отдыхать в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха могут только те, кто привился, переболел коронавирусом менее полугода назад и (с февраля 2022 года) те, кто имеет антитела. Ограничение не распространяется на несовершеннолетних.

Без QR-кода нельзя попасть в парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

С 11 октября 2021 года в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавируса для отдельных категорий работников. Постановление главный санитарный врач региона Анатолий Семенов подписал восьмого октября 2021 года.

С первого декабря 2021 года в области дополнительно введена обязательная вакцинация против ковида для студентов и лиц старше 60 лет.

Исковое заявление о признании недействующим постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации было принято к производству 13 ноября 2021 года. В понедельник, 13 декабря, состоялось предварительное заседание, через месяц, 13 января, должно было состояться первое заседание, но его отложили (в суд поступил еще один иск с подобными требованиями). В деле порядка 40 административных истцов и около полутора десятков заинтересованных лиц.