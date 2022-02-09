Переболевшие ковидом бессимптомно или без ПЦР-подтверждения получат QR-код

Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или без ПЦР-подтверждения, но имеющие подтвержденные антитела, смогут также получить COVID-сертификат.

Как сообщает минздрав РФ, сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

Минздрав России внес соответствующие изменения в форму COVID-сертификата. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с 21 февраля.

Сертификат с QR-кодом будет формироваться в личном кабинете на портале «Госуслуги» после подачи заявления, если ранее человек не был привит и не обращался в больницу с коронавирусной инфекцией.

«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на Едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на Портале госуслуг», - сообщает министерство.

Тест на антитела можно будет сдать в любой лицензированной лаборатории. При этом требований к уровню антител не устанавливается – достаточно просто их наличие в организме.

Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста. По истечение этого года нельзя будет повторно получить сертификат на основании результатов теста на антитела.

Кроме того, сертификат может быть оформлен на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. Результаты тестов также должны быть доступны на Едином портале госуслуг. Срок действия сертификата в этом случае составит один год с даты положительного ПЦР-теста.

Напомним, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах правительства ввести сертификаты переболевшего при наличии положительных результатов тестов на антитела.

По-прежнему сертификат могут получить все, кто привился или переболел коронавирусной инфекцией с ПЦР-подтверждением.